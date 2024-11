Iltempo.it - "Rivoltare il paese come un guanto". Landini fomenta la piazza, maggioranza all'attacco: irresponsabile

Leggi su Iltempo.it

Maurizioè un disco rotto: nel giorno dello sciopero generale dimezzato dalla precettazione decisa dal ministro e vicepremier Matteo Salvini, il segretario generale della Cgil intorna a invocare la "rivolta sociale". Toni e richiami lugubri, soprattutto dopo gli scontri didelle ultime settimane. "Oggi è la giornata della rivolta sociale? Certo, dal nostro punto di vista, noi vogliamounquestoe perunquestoc'è bisogno della partecipazione di tutte le persone", ha dettoa margine del corteo a Bologna, indetto in occasione dello sciopero generale di venerdì 29 novembre. "La rivolta sociale, per noi, significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un'altra parte di fronte alle ingiustizie, anzi, deve passare l'idea che il problema mio è il problema di tutti e che solo mettendoci insieme possiamo cambiare questa situazione", afferma il sindacalista.