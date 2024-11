Gaeta.it - Omicidio Scalamandré: il processo torna in Cassazione per rivedere le condanne

È nuovamente in aula ilriguardante l'di Pasquale, avvenuto nel 2020 a San Biagio, località in provincia di Genova. I due figli dell'uomo, Alessio e Simone, erano stati condannati in seguito a una lite violenta che ha portato alla morte del padre, con una sentenza della corte d'appello di Milano che ha inflitto 21 anni e 14 anni di carcere rispettivamente. Questa revisione avviene a distanza di tempo, in seguito a richieste di chiarimenti sulle attenuanti e sulla posizione del minore.Il delitto e le sue dinamicheIl dramma familiare si è consumato nel mese di agosto del 2020, quando Pasqualefu aggredito e ucciso con un mattarello. La causa scatenante della colluttazione è stata una richiesta insistente da parte del padre al figlio maggiore di ritirare le accuse di maltrattamenti a carico della madre.