Mistermovie.it - Mister Movie | So cosa hai fatto l’estate scorsa 3 inizia la produzione nella prima foto dal set

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ladel tanto atteso terzo capitolo del franchise horror SoHaiè ufficialmenteta. Nonostante Sarah Michelle Gellar, iconica interprete di Helen Shivers, non torni nel suo ruolo, l’attrice ha condiviso un’immagine dal set, confermando che il progetto è in pieno svolgimento. Il film, diretto da Jennifer Kaytin Robinson, promette di riportare in vita l’atmosfera inquietante che ha reso celebre la saga.Sarah Michelle Gellar e il Suo Ruolo “Non Ufficiale”In una recente intervista, Gellar ha spiegato che non sarà presente nel nuovo capitolo poiché il suo personaggio, Helen Shivers, è morto nei film precedenti. Tuttavia, il suo legame personale con la regista Jennifer Kaytin Robinson le ha permesso di partecipare al progetto in un modo speciale.