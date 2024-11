Bubinoblog - LO ZECCHINO D’ORO SCOMBUSSOLA RAI1: SALTANO LA VITA IN DIRETTA, L’EREDITÀ E NON SOLO

Nell’anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell’Antoniano, torna suil tradizionale e imperdibile appuntamento con lo, giunto alla 67ª edizione.Il programma andrà insucon le prime due puntate venerdì 29 e sabato 30 novembre, dalle 17.05 alle 18.45 che faranno saltare l’appuntamento con “Lain” e “Sabato in”.La finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre, dalle 17.20 alle 20.00, facendo saltare “Da Noi a Ruota Libera” e “”.Condurrà la finale, come di consueto, il direttore artistico delloCarlo Conti, mentre il 29 e il 30 novembre presenterà una coppia inedita formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.