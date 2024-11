Lettera43.it - Legacoopsociali, Massimo Ascari è il nuovo presidente nazionale

è ildi, eletto durante la direzione dell’associazione in seguito al sesto congresso “Il futuro dal quotidiano”., 59 anni, èdella cooperativa Gulliver e in passato ha ricoperto la carica di responsabile delle cooperative sociali di Legacoop Modena, oltre a essere stato viceuscente. Nel suo intervento di apertura, ha annunciato un’importante iniziativa per il settore: «Organizzeremo gli Stati generali della cooperazione sociale nei primi mesi del 2025. Sarà un’occasione di confronto sul futuro». Ha evidenziato anche l’importanza di promuovere i risultati raggiunti dal comparto: «Ci sono tante esperienze di successo da valorizzare, capaci di migliorare concretamente la vita di molte persone. Raccogliere e analizzare dati per dimostrare l’impatto positivo del nostro lavoro sociale sarà fondamentale».