Ilrestodelcarlino.it - La Vis Novefeltria esonera Costantini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ll pareggio casalingo contro il Sanpaimola è costato la panchina a Fabrizio. La Vis Novafeltria, infatti, nella giornata ieri ha comunicato l’esonero del proprio allenatore, ex tecnico della Nazionale di San Marino. "La decisione, sofferta – spiegano dal club della Valmarecchia – è maturata valutando il rendimento complessivo in campionato, con una media punti inferiore al punto a partita, ma soprattutto per le divergenze sul progetto tecnico". Conalla guida nelle prime 13 giornate di campionato, la Vis ha messo insieme 12 punti e in classifica naviga in zona playout. La panchina è stata affidata temporaneamente all’allenatore in seconda e allenatore della Juniores Pasquale Vittorio. La società ringrazia mister"per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, nonché per il significativo risultato raggiunto lo scorso anno, al termine di un campionato che rimarrà negli annali dello sport novafeltriese".