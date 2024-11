Quotidiano.net - La Borsa chiede di più, Banco Bpm a premio del 13% sull'Ops

Leggi su Quotidiano.net

Si allarga la forbice tra l'offerta di Unicredit e la valutazione didiBpm, segno che Piazza Affari non ritiene sufficiente quanto messo sul piatto da Andrea Orcel per aggiudicarsi le azioni della concorrente. Le 0,175 azioni Unicredit (+0,5% a 36,38 euro) che l'istituto di Piazza Gae Aulenti vuole scambiare con ogni azione diBpm equivalgono a una valutazione di 6,37 euro per le banca guidata da Giuseppe Castagna, i cui titoli, in, hanno invece chiuso in rialzo dello 0,8% a 7,2 euro, valore del 13% superiore a quello messo sul piatto da Unicredit attraverso le sue azioni. Una settimana di andamento divergente del(salito) e di Unicredit (scesa) hanno spazzato via ildello 0,5%, già considerato striminzito dal mercato, che esprimeva l'Ops di Unicredit al momento dell'annuncio.