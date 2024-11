Ilgiorno.it - Infezioni da Hiv: Lombardia prima per nuovi casi. Al Sacco lo studio sul farmaco che può cambiare per sempre la lotta all’Aids

Milano, 29 novembre 2024 – Laè la regione con il più alto numero dida Hiv (377, con un’incidenza di 3,8 su 100mila persone) su un totale di 2.239in Italia nel 2023. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità nel 41% sono diagnosi tardive, con un quadro clinico già conclamato, ed è ipotizzato anche un 40% di sommerso. "È necessario intensificare informazione, prevenzione e screening" sottolinea Andrea Gori, direttore Malattie Infettive Ospedaledi Milano e presidente di AnlaidsEts, che in ocone del World Aids Day offre test gratuiti Hiv e Hcv presso la sede di Milano. "Si pensa troppo semplicemente che di questo virus non si muoia più, non è così” Aldi Milano lodedicato a Long Activing in PrEP "Ci siamo fatti impressionare dai 7 milioni di vittime di Covid, ma è necessario ricordare che ogni anno nel mondo Aids provoca 700mila morti, 1,5 milioni didi infezione, oltre a 40 milioni di persone che convivono con l'Hiv.