Gravina si ricandida. Orizzonte chiaro, in assenza di un fattore – TS

Gabrieleannuncerà pubblicamente la sua intenzione dirsi alla Presidenza della FIGC. L’appoggio della Serie A, per riuscire nel proprio intento, non riveste un’importanza primaria.LA SITUAZIONE – Gabrielesta per comunicare la sua volontà dirsi alla guida della FIGC. Le riserve, finora mostrate sul cammino da seguire in vista delle prossime elezioni federali, sono state sciolte dall’attuale Presidente della Federazione italiana di calcio. Nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre, ci dovrebbe essere la conferma ufficiale di una realtà che ormai si è venuta a consolidare negli ultimi giorni. A dispetto di indiscrezioni di segno diverso o di voci di problemi giudiziari che, nel concreto, non sono per nulla effettivi.e il sostegno per latura al vertice della FIGC: sfiderà Del Piero?SUGGESTIONE IRREALISTICA – L’idea di una sfida per la Presidenza della FIGC con la leggenda del calcio italiano Alessandro Del Piero non poggia, al momento, su solide basi.