FS ecco l' help center | solidarietà in stazione per aiutare i più fragili

Luoghi di accoglienza, orientamento e sostegno per persone che versano in condizione di marginalità. Sono gli, spazi concessi in comodato d'uso gratuito dal Gruppo FS e situati all'interno o nei pressi di stazioni ferroviarie, che offrono gratuitamente accoglienza diurna e notturna e servizi gratuiti di assistenza a persone in stato dità. Con le 20.879 persone assistite nel 2023, sale a 166.538 il totale delle donne e degli uomini in condizione di marginalità sociale estrema che dal 2016 hanno trovato un aiuto concreto negli. Il progetto, promosso e realizzato in collaborazione con gli enti locali e il Terzo settore, è la risposta del Gruppo FS al crescente fenomeno della marginalità sociale. Ad oggi, sono 20 gligestiti dalla Rete ONDS-Osservatorio Nazionale dellanelle Stazioni Italiane, iniziativa del Settore Politiche Sociali del Gruppo FS, realizzato in partenariato con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la Cooperativa Sociale Europe Consulting.