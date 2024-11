Liberoquotidiano.it - Due super-colpi a gennaio, gode Thiago Motta: ecco chi arriva alla Juventus

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il gioco avanti latita, per lo meno la difesa è sicura e compatta. Ma senza reti le partite non si vincono, come la Juve ha capito negli ultimi due match contro il Milan e l'Aston Villa, in Champions a Birmingham. Se in favore dici sono le attenuanti degli infortuni, i bianconeri hanno ancora un gioco che latita e che poco aggiunge rispetto a quello precedente con Massimiliano Allegri. La coperta è colpa e le riserve sono poche, per questo Cristiano Giuntoli si sta già muovendo sul mercato, secondo Sportmediaset, per puntellare una formazione che paga gli infortuni fino al termine della stagione di Bremer e Cabal. Secondo il sito web, arriverà sicuramente un difensore, molto probabile un attaccante e, se le uscite lo consentiranno, anche il centrocampo verrà puntellato. Dietroè stato bravo a valorizzare Savona, attento in fase difensiva, ma non basta.