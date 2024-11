Creature Commandos | la Circe di Anya Chalotra avrà un ruolo importante nel DCU

Leggi su Cinefilos.it

: ladiun “” nel DCULa star di The Witcher,darà la voce anella prossima serie animata, ma si dice che i DC Studios abbiano grandi progetti per la formidabile cattiva una volta chefatto il suo debutto nel DCU in live-action.dovrebbe infatti entrare nelsul grande schermo a un certo punto, e lo scooper Daniel Richtman ritiene che il personaggiounsignificativo nel nascente universo cinematografico, cona gettare le basi.Nei fumetti,– come la sua controparte mitologica greca – è una maga che è stata introdotta per la prima volta come nemica di Wonder Woman. È spietata, crudele e incredibilmente potente, e non è difficile capire perché potrebbe essere utilizzata come primo grande cattivo del DCU.