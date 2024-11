Cinema | James Franco a Napoli per ‘Hey Joe’ di Claudio Giovannesi

Leggi su Ildenaro.it

Ci sarà anche il protagonista dil’attore statunitense, con il registae Francesco Di, martedì 3 dicembre alMetropolitan e al The Spacediper salutare il pubblico partenopeo. Il film racconta la storia di Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la Seconda guerra mondiale e ritorna in Italia, a, all’inizio degli anni ’70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un uomo, è cresciuto nella malavita, è stato adottato da un boss del contrabbando «Hey Joe è un film sulle conseguenze della guerra, sul rapporto tra Stati Uniti e Italia raccontato attraverso la relazione tra un padre e un figlio» spiega, già autore de ‘La paranza dei bambini’, Orso d’argento per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Berlino.