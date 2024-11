Davidemaggio.it - Canale 5 ‘richiama’ Il Volo contro Ballando

Rimossa l’opzione Grande Fratello al sabato,5 decide di mantenere accesa la serata con l’intrattenimento. A sfidare domani seracon le Stelle sarà il trio canoro de Il.Mediaset ripesca lo show Tutti per Uno – Capolavoro, andato in scena quest’anno all’Arena di Verona e trasmesso su5 in tre serate a maggio, che hanno raccolto in media circa il 19% di share (con 2,7 milioni di spettatori). Si tratta dell’evento con cui Ilha festeggiato i 15 anni di carriera.Se gli ascolti della replica reggeranno, potrebbe anche essere riproposto nelle prossime settimane. Ma questa è più una supposizione che un’intenzione.IlDavide Maggio.