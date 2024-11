Rompipallone.it - Arbitro nell’occhio del ciclone, lettera alla UEFA: c’entra anche un’italiana

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 17:51 di redazionePiovono critiche per l’arbitraggio di una partita importantissima: la società scrivee si scatena il putiferio C’era una volta il calcio senza il VAR, di quando Aldo Biscardi richiedeva a gran voce la famosa “moviola in campo”, stufo ogni weekend di sentire polemiche da ogni parte d’Italia, da Torino a Napoli fino alle isole del Belpaese. A distanza di anni, Biscardi è stato accontento.Ora si è abituati a vivere col VAR, nel bene o nel male. La tecnologia ha reso tutto (o quasi) molto più chiaro, evitando gravi errori arbitrali che avrebbe inevitabilmente alterato l’esito non solo di una partita ma dell’intero campionato o manifestazione. D’altro canto, ha complicato la vita ai tifosi dal punto di vista emotivo.Quante volte dopo un urlo sfrenato per un gol, a distanza di minuti, la gioì passa ad essere delusione per un intervento al VAR? Quanto spesso capita che dopo un gol non si esulta più in maniera libera, ma sempre con la paura del VAR? Insomma, questo è stato il prezzo da pagare.