Allarme salmonella in 15 comuni del Trapanese | la nota urgentissima dell’Asp

L’Asp di Trapani ha lanciato l’con una” che riguarda 15nel, serviti per la fornitura dell’acqua dalla società Siciliacque Spa. I sindaci dei 15sono stati invitati vivamente a limitare l’uso dell’acqua della rete idrica comunale.nel: iinteressatiLa stessa Siciliacque Spa hacato la presenza dellanella rete di distribuzione e il direttore del dipartimento di prevenzione Francesco Di Gregorio ha spiegato che il batterio presente nella rete idrica rappresenta un serio rischio per l’acqua in distribuzione.I 15interessati sono i seguenti: Alcamo, Vita, Valderice, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Partanna, Trapani, Santa Ninfa, Salemi, Salaparuta, Poggioreale, Custonaci, Paceco, Erice e Gibellina.