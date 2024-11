.com - The Weeknd, in pre-order l’album Hurry Up Tomorrow

Theha rivelato il giorno di pubblicazione diUp, disponibile da oggi il predei tre formati fisici delÈ l’artista più ascoltato al mondo e ha tenuto il mondo della musica con il fiato sospeso in attesa della data di uscita del suo nuovo, largamente preannunciato, album. Theha finalmente rivelato il giorno di pubblicazione diUp, fuori ovunque venerdì 24 gennaio 2025. Da oggi, in esclusiva sullo Shop Universal, è disponibile il predei tre formati fisici del, in versione CD con card autografata, First Pressing CD e First Pressing LP.Up, indubbiamente tra i prossimi progetti musicali più attesi in assoluto, rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The. Per celebrare l’uscita dell’attesissimo album, l’artista si esibirà in uno spettacolare show, sabato 25 gennaio al Rose Bowl Stadium di Pasadena in California.