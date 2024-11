Lanazione.it - “Suo nipote è pieno di debiti”. Allarme truffe in aumento, prese di mira altre tre donne

Leggi su Lanazione.it

Massa Marittima (Grosseto), 28 novembre 2024 – Non si arresta la catena di tentativi di truffa ai danni di persone anziane e Forze dell’ordine sono più che mai impegnate nella ricerca dei malviventi. E don Filippo Balducci ha deciso: nel corso della celebrazione della santa messa avviserà, dall’altare, i fedeli perché stiano in guardia. Episodi pure ieri sia in città che in campagna. Nel corso della mattina è stata presa diuna donna di novanta anni, residente nel centro storico. Stesso modus operandi con la solita telefonata di un ’’ che chiede aiuti economici alla nonna, per risolvere i guai economici in cui si trova. Ma questa volta i malviventi hanno trovato sulla loro strada un ostacolo non previsto. Infatti in casa in quel momento, a far visita alla mamma, c’era la figlia che ha intuito cosa stava accadendo, ha preso in mano la situazione ed il tentativo di truffa, è finito a vuoto.