Steam la causa antitrust contro Valve per pratiche anticoncorrenziali diventa una class action

Wolfire Studios e Dark Catt Studios hanno rivelato di aver ricevuto proprio in queste ore il permesso dal tribunale degli Stati Uniti per trasformare la, intentata apersu, in una, dandogli in questo modo molta più forza.GamesIndustry.biz ha rivelato di aver letto i documenti riguardanti questa, scoprendo che grazie al passaggio allaadesso ogni sviluppatore, publisher o team di sviluppo che in passato ha pagato una commissione ariguardante la vendita di un gioco (dal 28 gennaio 2017 in poi) potrà prendere parte a questa azione legale.Ricordiamo che questaè partita nell’ormai lontano 2021 quando Wolfire Games, studio di Overgorwth e Receiver 2, ha deciso di accusaredi aver sfruttato “la sua posizione dominante per prendere una parte straordinariamente alta da quasi tutte le vendite che passano attraverso, sfruttando in questo editori e consumatori”.