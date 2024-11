Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30 per cento di Outdoora | spesi 35 milioni

Lettera43.it - Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30 per cento di Outdoora: spesi 3,5 milioni

Del, attraverso la Lmdv Capital, ha sborsato 3,5di euro per rilevare il 30 perdi. A rivelarlo, secondo quanto riportato da Milano Finanza, è stato il verbale dell’assemblea dei soci della società, start-up che si occupa di social advertising. Nel documento, infatti, si legge che è stata varata una ricapitalizzazione riservata proprio a Del, con valore nominale di 4.285 euro e sovrapprezzo di 3,49. In totale si parla di una sottoscrizione da 3,5mediante l’emissione di azioni di categoria A.Mascellaro nel nuovo cdaIl socio di controllo disi è diluito al 70 per. Si tratta della Mercurio Adv, di cui il presidente della start-up De Montis ha il 49 pere i fratelli Davide e Daniele Gustoni hanno il 25,5 perciascuno.