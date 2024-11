Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 30 novembre al 6 dicembre 2024: Jana ascolta di nascosto le confessioni di Alonso

Cosa ci riservano gli episodi Lain onda nella settimana dal 30al 6? I fans della soap di Rete 4 sanno bene che ogni appuntamento è ricco di colpi di scena e – stando alleche arrivano dagli spoiler – non resteranno affatto delusi. Riflettori puntati suExposito, che avrà modo dire diuna conversazione trae Curro. Le rivelazioni del marchese sconvolgono la giovane.La, trame al 6si confida con CurroLa precedente conversazione tra Curro eha portato alla luce alcune verità sul passato del marchese. In particolare abbiamo assistito ai suoi riferimenti sulla storia con Dolores. Comprendendo bene l’importanza di queste rivelazioni,chiede a Curro di poter partecipare alle loro conversazioni in futuro.