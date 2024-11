Gqitalia.it - La migrazione verso l'alta moda di Canada Goose

Mentre progettava la sua prima collezione per, lo stilista Haider Ackermann si è imbattuto in un'immagine negli archivi del marchio che lo ha letteralmente stregato. Si trattava di una fotografia dell'alpinista canadese Laurie Skreslet, l'uomo che negli anni ‘80 scalò il Monte Everest indossando un parka rosa fluorescente. «È un’immagine stupenda», racconta Ackermann. «La storia racconta chedoveva fare un cappotto per Laurie. Così chiese a sua figlia che aveva circa cinque anni: ‘Di che colore dovrebbe essere?’. Lei rispose: ‘Rosa’».C'è un omaggio esplicito a quel pezzo nella capsule di debutto Snow-Ackermann, la nuova sotto-etichetta “heritage” per gli specialisti dell'outerwear con sede a Toronto: una giacca leggera in shell rosa, anche se resa in una tonalità leggermente più chiara.