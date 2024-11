Gaeta.it - Incidente stradale a Qualiano: un 49enne in condizioni critiche al Cardarelli di Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha scosso la comunità di, dove un uomo di 49 anni si trova ricoverato in rianimazione all’ospedaledi. La dinamica dell’risale alla sera di ieri e ha coinvolto uno scooter e un’automobile in un contesto di scarsa visibilità. Ledel ferito sonoe la prognosi resta riservata.La dinamica dell’L’si è verificato in via Circumvallazione esterna, una strada che spesso registra un intenso traffico. Secondo quanto riportato dai carabinieri della sezione Radiomobile di, lo scooter è finito contro un’auto che stava effettuando una manovra di retromarcia. L’uomo in sella allo scooter ha subito gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza al, dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.