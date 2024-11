Anteprima24.it - Il rugby sannita piange Aldo Guerra, esempio di impegno e umanità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutobeneventano in lutto per la scomparsa di, figura storica del movimento sportivo cittadino, avvenuta all’età di 70 anni. Ex giocatore e allenatore di grande valore,si è sempre contraddistinto per il suo instancabilenel trasmettere i valori fondamentali dello sport ai giovani, contribuendo in modo significativo alla crescita umana e sportiva di intere generazioni. La sua profonda passione per illo ha reso un modello di dedizione e, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Con una carriera da giocatore di spicco alle spalle e un lungo percorso come allenatore,ha guidato ragazzi e famiglie attraverso un viaggio ricco di sport, amicizia, disciplina, rispetto e condivisione, promuovendo una cultura sportiva autentica e solidale.