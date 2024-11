Gaeta.it - Il governo si impegna nella sanità: 30 miliardi di euro per la riforma e medicine future

Ilitaliano si trova attualmente a gestire una situazione complessa, veicolata da una forte pressione delle categorie sanitarie e dall'esigenza di cambiamenti significativi nel settore. Con la legge di Bilancio, l'esecutivo ha deciso di investire 30di, un cambio di rotta dopo 15 anni contraddistinti da continui tagli. È un impegno non da poco, che segna una volontà di ripristinare e migliorare un sistema sanitario messo a dura prova negli ultimi anni.Investimenti significativi per laLa manovra presentata dalsi pone come un punto di svolta per il settore sanitario. L'investimento di 30diprevisto per i prossimi cinque anni rappresenta una risposta diretta alle curve decrescenti della spesa perdegli ultimi anni.