I colleghi della ASL Roma 3 salutano Marco Cherli | un pilastro della lotta alle dipendenze giovanili

, 28 novembre 2024– IASL3 ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’infermiereper il prezioso lavoro svolto dal 2017 nella linea di attività dedicata a minori e giovani adulti con problematiche legate al disturbo da uso di sostanze. Operando all’internoUOC Saluteè stato una figura di riferimento fondamentale per ragazzi e ragazze che si sono rivolti al servizio in momenti di difficoltà.Un impegno costante e appassionatoha contribuito a costruire un ambiente sicuro e accogliente, fornendo supporto e orientamento a giovani e famiglieprese con problematiche legate. La sua dedizione non si è limitata alla semplice assistenza, ma ha incluso ascolto attivo, empatia e un approccio umano in un settore particolarmente complesso.