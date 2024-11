Gaeta.it - Genoa in Arrivo: I Dubbi di Kosta Runjaic per il Lunch Match del Fine Settima

Facebook WhatsAppTwitter L’attesa per ildi domenica contro ilè alta, con i tifosi che sperano di vedere una prestazione convincente dalla propria squadra. Il mistersi trova ad affrontare alcune incertezze riguardanti la formazione, in particolare per la difesa, dove la squalifica di Bijol costringe il tecnico a prendere decisioni strategiche. Con una rosa in cui ci sono diverse opzioni disponibili, l’allenatore dovrà scegliere con attenzione per garantire un buon risultato.La difesa: scegliere il sostituto di BijolIl nodo cruciale perè chi prenderà il posto di Bijol al centro della difesa. Tra i candidati principali c’è Giannetti, che potrebbe ricevere l’opportunità di dimostrare il proprio valore. A questo punto, la formazione del pacchetto arretrato prevede Kabasele a destra e Kristensen a sinistra, portando a un assetto completamente rivisitato rispetto a quello schierato contro l’Empoli.