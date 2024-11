Lanazione.it - "Ex hotel Paradiso. Risposte dal mercato"

"L’exdi Montecatini Alto non è affatto una struttura priva di funzionalità potenziali e, quindi, da destinare per forza all’abbattimento. Dal liberopotrebbero arrivareimportanti: penso all’ambito ricettivo e a quello sanitario. Come ho già detto ai responsabili dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, è inutile continuare a insistere con i Comuni o il terzo settore". Stefano Ciuoffo, assessore regionale per le politiche della legalità, rilancia la possibilità di una ricollocazione del bene confiscato a Montecatini Alto, ormai più di trent’anni fa, alla Banda della Magliana. Il suo intervento arriva all’indomani di quello fatto a favore dell’abbattimento delle strutture per le quali non era previsto un utilizzo preciso.