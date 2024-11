Ilrestodelcarlino.it - Curva Sud, aperte le buste. Ubaldi prima in graduatoria

Importante passo avanti nell’iter per la ricostruzione da 7 milioni di euro della storicasud ‘Rozzi’ al Del Duca, il cui cantiere nellaparte del 2025 potrebbe prendere ufficialmente il via. Nelle ultime ore si è data lettura dei punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice dopo aver provveduto all’apertura dellecontenenti le domande avanzate dalle 24 imprese che si erano fatte avanti. Laha visto la dittaCostruzioni prevalere sulle altre in base ai punteggi ottenuti. Alla scadenza dei termini stabiliti i concorrenti interessati avevano fatto pervenire le rispettive offerte attraverso l’invio di un plico contenente tre. Una contenente la documentazione amministrativa. La seconda relativa alla documentazione tecnica. E la terza con l’offerta economica.