Champions League sarà Milan-Manchester City Il gioco delle combinazioni…

Insfida totale tra. Almeno secondo ilcombinazioni.La Gazzetta delo Sport fa un giochino. Un giochino che il prossimo 29 gennaio ultima gara della prima fase della nuova, potrebbe mettere di fronte ildi Paulo Fonseca aldi Pep Guardiola. Ma è solo una (sfortunata, nel caso) possibilità. C’è anche quella che metta di fronte il Diavolo al Psv. Ma giochiamo.Oggi la squadra rossonera detiene il sedicesimo posto in classifica con 9 punti. Per fortuna a dare una mano al tecnico portoghese c’è un calendario che sorride decisamente. Certo non bisogna sbagliare, prendersi pericolose pause che a Bratislava rischiavano di compromettere la vittoria con l’ultima della classe, anche perché la differenza reti giocherà un ruolo importantissimo immaginando molti arrivi alla pari.