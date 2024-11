Universalmovies.it - Voltron | Ancora tanti nomi per il cast del film Amazon

MGM Studios ha completato in queste ore ilprincipale del suo adattamento live action del cult animato.ComingSoon.net, infatti, ha riferito che lo studios ha messo sotto contratto per ruoli apparentemente centrali Alba Baptista (Warrior Nun), Samson Kayo (House of the Dragon) e Tharanya Tharan (Mustangs FC, Year Of). I tre attori vanno ad aggiungersi ai già annunciati (in questo nostro articolo) Henry Cavill, Sterling K. Brown, Rita Ora, John Kim e Daniel Quinn-Toye.Mancanoaggiornamenti riguardante la trama legata alin live action, ma pare che le riprese potrebbero partire dall’Australia il prossimo mese di dicembre. Seguiranno a tal proposito nuovi aggiornamenti in merito.Note di ProduzioneIlsarà diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso regista assieme a Ellen Shanman.