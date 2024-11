Ilgiorno.it - Troppi furti in appartamento. La prefetta convoca i sindaci

delle Groaneti dal prefetto per affrontare l’emergenzain abitazione. Dopo le lettere partire nei giorni scorsi da Cogliate, Misinto e Lazzate, la prefettura di Monza e Brianza (nella foto laPatrizia Palmisani) hato un tavolo tecnico invitando iche avevano manifestato preoccupazioni nelle ultime settimane. L’appuntamento è per giovedì prossimo, quando isi confronteranno anche coi vertici di carabinieri, polizia e guardia di finanza. "Sono almeno tre settimane che è stato messo in campo tutto quello che è nelle nostre forze: protezione civile, volontari e polizia locale. Anche i carabinieri hanno potenziato al massimo i controlli" ha spiegato il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico. Sono aumentati i passaggi di auto di polizia locale, Gvc e protezione civile, con lampeggianti accesi in tutte le strade comunali, in particolare nelle zone periferiche, negli orari più “a rischio“, ovvero quelli del tardo pomeriggio, dalle 17.