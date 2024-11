Quotidiano.net - Tre morti in raid israeliani su valichi confine con il Libano

Un Osservatorio di guerra siriano ha affermato che attacchialtrae Siria hanno ucciso due soldati, mentre ilha segnalato un'altra vittima degli ultimidi frontiera dopo l'annuncio della tregua tra Hezbollah e Israele. "Gli aerei da guerrahanno preso di mira per la prima volta il valico di Al-Arida nella provincia di Tartus e idi Dabussiyeh e Jussiyeh nella provincia di Homs", ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani, segnalando che "due membri delle forze del regime sono stati uccisi" a Dabussiyeh. Il ministero della Salute libanese ha affermato, da parte sua, che un "attacco nemico israeliano" al valico di Al-Arida ha ucciso "una persona", aggiungendo che il bilancio è provvisorio. L'Osservatorio, con sede in Gran Bretagna e che si basa su una rete di fonti all'interno della Siria, ha anche segnalato altri attacchi sue ponti tra i due Paesi.