Superset l' allenamento che in 15 minuti promette un corpo tonico in poco tempo

C'è un fattore che inficia la qualità dell': la mancanza di. La quadra si potrebbe trovare in un semplice modo: tra un impegno e l'altro inserire una routine che sia efficace e, soprattutto, che richieda. Sembra impossibile, ma non lo è. Per le persone “super busy” ci sono gli allenamenti che sfruttano la tecnica dei. In pratica workout brevi e intensi che possono comunque garantire grandi risultati. Come? Combinando gli esercizi consecutivi senza pause, aumentando cioè l'intensità e massimizzando il. E il bello è che ipossono combinare esercizi per muscoli opposti, come petto e schiena, oppure movimenti che coinvolgono lo stesso gruppo muscolare, per un maggiore affaticamento.Riducendo i tempi di recupero, inon solo accelerano il workout, ma coinvolgono più muscoli, migliorano la resistenza e favoriscono la crescita muscolare.