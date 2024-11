Quotidiano.net - Sciopero 29 novembre: i nuovi orari dopo la precettazione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 272024 – Lodel trasporto pubblico locale di venerdì 29, convocato da Cgil e Uil, si terrà tra le 9 e le 13: il decreto firmato ieri dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini riduce infatti la mobilitazione a 4 ore, rispetto alle 8 previste inizialmente. Non cambia invece l’o per l’astensione degli altri settori, mentre lo stop non riguarderà i trasporti ferroviari e di merci su rotaia. Leggi anche: Chi sciopera venerdì: bus, metro, aerei e non solo Autobus filobus Modena via Emilia centro L’ordinanza di Salvini prevede che loper gli aerei – compresi i controllori di volo – si articoli dalle 10 alle 14. Per navi e traghetti varrà la stessa regola di bus, tram e metro: l’astensione sarà limitata tra le 9 e le 13, nel rispetto delle fasce di garanzia.