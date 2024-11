Liberoquotidiano.it - "Poco lucido, mi fa tristezza. Vuole un altro vaffa?": Travaglio umilia Beppe Grillo

Caos totale nel M5s, con la crociata dicontro Giuseppe Conte, il leader M5s costretto dal garante (silurato) a rivotare i punti della svola grillina sancita lo scorso weekend. E questo caos totale è al centro di un segmento della puntata de L'aria che tira di mercoledì 27 novembre. Ospite di David Parenzo nel salottino di La7 ecco Marco, direttore del Fatto Quotidiano, ideologo del M5s, un tempo fedelissimo die oggi fedelissimo di Conte. Chiamato in causa suspiega: "Non lo ho sentito e non lo sento da tempo, da quando lo criticai per l'operazione Draghi. Non importa, i fatti personali non sono rilevanti. Cosa farà? Lo ha già dimostrato in questi mesi: rimproverava a Conte di essere un leguleio e un azzeccagarbugli, tutto mi sarei aspettato datranne che si trasformasse in un azzeccagarbugli che impugna il comma e il sotto-comma", sottolinea il direttore.