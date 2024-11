Perdere consensi La parodia di Luca e Paolo prende in giro Salvini | Sono vice della Meloni ma credo di starle sui co***oni – Il video

Leggi su Open.online

«La base mi rinnega, nemmeno più i leghisti vanno a votare Lega». Si apre cosìdidil’Amore di Massimo Ranieri dedicata al segretarioLega epremier Matteo. «a ogni votazione – continua la canzone – c’è perfino Zaia che mi ha dato del ca**one, tutti questi annistati vani,e averne meno di Tajani». Così i comici che curano la copertina di Di Martedì, in onda su La7, ironizzano sul declinoLega che alle elezioni europee del 2019 toccava il 34%, e cinque anni dopo si trova ad avere tra l’8% e il 9%, superata da Forza Italia, in queste settimane tra il 10% e l’11%. «Se in tribunale mi faranno il culo a strisce», cantanoscherzando sul processo Open Arms, «carico di bagagli sul Cayenne, migro in Francia da Marine Le Pen, come un clandestino».