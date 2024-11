Thesocialpost.it - Passata di pomodoro: volete sapere se è fresca? Ecco i trucchi per riuscirci

Ladiè un ingrediente fondamentale in molte cucine italiane, amata per la sua versatilità e per il suo sapore che ci accompagna durante tutto l’anno. Se fatta in casa, diventa un vero e proprio comfort food, ma per chi non ha tempo o voglia di prepararla, quella industriale rappresenta una valida alternativa. Però non tutte le passate in commercio sono uguali, e la freschezza del prodotto è un aspetto fondamentale per garantirne il gusto e la qualità. Per scoprire se lache acquistiamo è davvero, bastacome leggere il codice sul tappo del barattolo.Il Codice sul Tappo: La Chiave per Saperne di PiùOgni barattolo didiindustriale riporta un codice alfanumerico sul tappo, che, seppur inizialmente difficile da comprendere, fornisce informazioni preziose sulla freschezza del prodotto.