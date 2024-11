Calciomercato.it - Nuovo infortunio e Juve decimata: “Tempo necessario per il recupero” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

“Si tratta di una situazione anomala”. E c’è un ‘caso’ che fa discutere più di tutti: è ai box da oltre due mesiLantus è in emergenza totale a causa dei tanti infortuni. Oltre ai traumatici di Bremer e Cabal, per entrambi la stagione è già finita, vanno aggiunti quelli di natura muscolare: l’elenco è lungo, da Douglas Luiz alla new netry Mckennie, passando per Vlahovic e finendo con Nico Gonzalez. Quest’ultimo, che costerà 33 milioni bonus esclusi, è fuori da oltre due mesi.Emergenza infortuni per la: annuncio in diretta (LaPresse) – calciomercato.it“Si tratta di una situazione anomala – ha detto Filippo Bonsignore del ‘Corriere dello Sport’ a Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Come mi spiego tutti questi infortuni muscolari? Il calendario è una componente, oggi i calciatori giocano sempre.