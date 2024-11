Lettera43.it - Nevicata record a Seul, mai così forte nel mese di novembre: le foto

Leggi su Lettera43.it

si è risvegliata completamente imbiancata. È stata la primadel 2024 nonché la più abbondante di sempre neldisulla capitale della Corea del Sud da quando sono iniziate le misurazioni nel 1907. La Korea Meteorological Administration ha fatto sapere che durante la notte sono caduti 16,5 centimetri, quattro in più rispetto al precedentedi 12,5 risalente al 281972. Cancellati, come sottolinea il Guardian, almeno 220 voli negli aeroporti di tutto il Paese: stop anche a circa 90 traghetti, chiusi i sentieri escursionistici. Disagi soprattutto al traffico urbano con incidenti per le strade ghiacciate e la caduta di alberi e di cartelli. Le condizioni meteo però non miglioreranno presto: è prevista neve fino a mezzogiorno di giovedì 28, che nelle regioni centro-orientali potrebbe arrivare fino a 23 centimetri.