‘Max Forever Vol 1 – L’album’ i successi di Max Pezzali

Leggi su Corrieretoscano.it

A poche settimane dalle 18 tappe del suo nuovo tour tra Milano e Roma (17 già sold out), Maxha annunciato il suo nuovo albumVol. 1 – L’album‘. Uscirà il prossimo 13 dicembre in digitale e negli store fisici di Warner Music Italy.Ma è solo il primo capitolo di una serie di volumi antologici, da un’idea dello stessoe Double Trouble Club, per celebrare i pezzi più iconici dell’artista. Assolutamente un must have per ogni fan di Max, contiene 16 brani tra i più grandidella sua carriera, ora riuniti insieme in una luce nuova.I brani, difatti, sono reinterpretazioni inedite di pietre miliari della storia della musica pop italiana. Si potrà trovare da ‘Gli anni‘ con Cesare Cremonini a ‘Sempre noi‘ con J-Ax, passando per ‘Rotta per casa di Dio‘ con Riccardo Zanotti nella versione live al Circo Massimo del 2023, fino a ‘Grazie mille‘ e ‘Aeroplano‘ suonate in acustico.