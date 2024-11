Thesocialpost.it - Mangia il formaggio e finisce in ospedale: il dramma di una bimba, lotti ritirati

Leggi su Thesocialpost.it

Una bambina di un anno che vive in Veneto è stata ricoverata ina causa della sindrome emolitico-uremica (Seu) dopo aver consumato dela latte crudo. In seguito a questa segnalazione, l’azienda sanitaria di Trento ha deciso di ritirare dai negozi alcunidi alimenti prodotti in Val di Fiemme.Leggi anche: Libano, è entrato in vigore il cessate il fuoco: festa e commozione nelle strade“Si sospetta che l’origine dell’infezione possa essere legata al consumo dia latte crudo proveniente da un caseificio della Valle di Fiemme,” ha dichiarato l’azienda sanitaria. “Dopo aver ricevuto la notizia dai colleghi del Veneto, l’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria ha avviato le necessarie verifiche e ha ordinato il ritiro di alcunidiche potrebbero aver causato il problema”.