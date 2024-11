Oasport.it - LIVE Bologna-Lille, Champions League calcio in DIRETTA: si parte alle 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Ildeve vincere. Con un solo punto conquistato in quattro partite, la 24ma posizione occupata dal PSV prima del via della quinta giornata distava quattro lunghezze. Perdere anche l’incontro odierno metterebbe fuorigioco gli emiliani da ogni discorso anche per i playoff. Un successo invece galvanizzerebbe l’ambiente rossoblù, il quale aspetta ancora di siglare la prima rete nella competizione.20.45 Dall’altradel campo, il LOSCproverà a mettere in campo tutta la sua qualità per andare alla caccia del terzo successo in questa. I ragazzi di Bruno Genesio infatti hanno già conquistato due vittorie, battendo entrambe le madrilene – Real in casa, Atletico in trasferta. Nell’ultima tornata, i rossoblù hanno fermato la Juventus, mostrando un’ottima organizzazione di gioco.