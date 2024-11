Lanazione.it - Il nuovo singolo di Marta Ferradini oggi a Punto Radio

Cascina (Pi) 27 novembre 2024 – E', figlia d'arte, suo padre è il cantautore Marco, quello di "Teorema" una delle canzoni più suonate e cantate della musica italiana, l'ospite didi cartoline digitali, il programma in onda alle 14 sucondotto da Luca Doni con le incursioni di Alex Galli. Nell'occasione la cantautrice presenterà il suo"Rane nella pancia", che dal 15 novembre è ine disponibile in digitale (Nar International/ Ada – Warner Music Italy). “La canzone - dice- è nata alla fine di una storia d’amore impossibile, che proprio per la sua natura di impossibilità, mi ha lasciato senza voce, senza lacrime, senza senso e con la quale ho cercato di trovare apun senso, un nome, un suono a quello che avevo appena vissuto.