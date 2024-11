Eventi, oltre 500 ospiti per "Re-Di, Resistere, Divenire" a Villa Campolieto

Leggi su Ildenaro.it

L’arte, l’esercizio creativo, non sono un lusso da consumare, ma una preziosa eredità da custodire: un linguaggio che parla di radici, di comunità e di bellezza, portando con sé il tempo, il cuore e l’anima di chi l’ha creato. Ed ecco allora che occorreall’effimero e scegliere il vero che non ha stagioni.Ed è stato un vero e proprio manifesto contro-culturale, dunque, la prima rassegna “Re-Di,” che a, ne ha proposto l’essenza dimostrandone la profondità accendendo un faro forte e luminoso sull’esercizio creativo legato al mondo della moda, dell’arte pittorica e scultorea, del design, della melodia.Una celebrazione in rosa che ha visto protagoniste Luisa Esposito Gifuni, Paola Molinari, Nerella Apicella, Pina Salierno e la soprano Concetta Pepere.