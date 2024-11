Gaeta.it - Dramma a Sersale: donna e i suoi due figli coinvolti in un tragico episodio di violenza

Facebook WhatsAppTwitter Unscioccante si è verificato a, in Calabria, dove unadi 34 anni e iduesono statiin una vicenda che mette in luce le difficoltà sociali e familiari che molte persone affrontano. La situazione è emersa intorno alle 9 del mattino nella struttura della Fondazione Ualsi, un luogo che accoglie donne in difficoltà, offrendo supporto e rifugio. Questopone interrogativi su come le istituzioni affrontano casi di vulnerabilità edomestica.La storia dellae deiLa, che ha richiesto aiuto un anno fa, si è trovata a vivere in una condizione di disagio sociale. Arrivata nella struttura con idue, ha cercato di ricostruire la propria vita dopo aver affrontato un difficile rapporto con il compagno.