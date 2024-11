Lanazione.it - Bosco in festa, ritorna a Bibbiena la tre giorni per celebrare i custodi della foresta e la filiera del legno

Arezzo, 27 novembre 2024 – L’edizione numero due de “Ilin, iniziativa organizzata da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di, manizione che ha il patrocinioCamera di Commercio Arezzo – Siena, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,Provincia di Arezzo, dell’Unione dei Comuni del Casentino, del Comune die di Terranostra. “Prosegue l’impegnonostra associazione verso la divulgazione di un nuovo modo attraverso il quale parlare del, delle foreste edeMade in Italy – dichiara il vicepresidente di Coldiretti Arezzo Enrico Lelli - l’iniziativa anche in questa sua seconda edizione disegna una occasione di confronto con i rappresentanti delle istituzioni, con gli agricoltori, gli operatorili, i cittadini ed i media con momenti dedicati agli studenti delle scuole con l’obiettivo di promozione dell’intero settore”.