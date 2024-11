Lettera43.it - Bocciato il taglio del canone Rai: Forza Italia ha votato con l’opposizione

Maggioranza spaccata suldelRai. L’emendamento presentato dalla Lega al decreto fiscale per ridurre l’imposta non è passato in commissione Bilancio al Senato, dovehaconfacendo così andare sotto il governo. La proposta di modifica, che aveva il parere favorevole di relatore ed esecutivo, è stata bocciata con 10 voti favorevoli e 12 contrari. Hannosì Fratelli d’e Lega, hannono, il Movimento 5 stelle e il centrosinistra. Fonti di Palazzo Chigi, come riporta il Sole24Ore, avrebbero fatto sapere che «il governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà, e l’inciampo della maggioranza sul tema deldelRai non giova a nessuno».