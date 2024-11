Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Aymarà Costone, la ricetta di coach Davide Fattorini: "Maggiore tranquillità e più fiducia nei propri mezzi»

"È un momento di transizione e, in quanto tale, da affrontare con attenzione e delicatezza. Le ragazze stanno profondendo il massimo dell’impegno ma, nelle ultime due partite, abbiamo perso per dettagli. Ci vogliono unae piùnei". Parole deldell’David(nella foto), facendo il punto della situazione alla vigilia della decima giornata di campionato, dove le sue ragazze saranno di scena a Lucca, in casa di una delle squadre maggiormente accreditate del campionato al pari di Perugia e Nico. "A volte sbagliamo situazioni in apparenza semplici come tiri liberi, contropiedi, canestri da sotto – ha spiegato-. Siamo una squadra giovane e nuova che deve lavorare, questo è innegabile. Ma serve anche trovare un equilibrio diverso che diaconfidenza.