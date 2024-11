Quotidiano.net - Arriva la tregua in Libano. Ma Netanyahu avverte:: "Siamo liberi di colpire"

Leggi su Quotidiano.net

Bombardamenti serrati contro obiettivi degli Hezbollah nel centro di Beirut e nutriti lanci di razzi dalsu Haifa e sul nord di Israele. In questo clima di guerra è stato dato finalmente l’annuncio di unain, della durata iniziale di due mesi, e destinata ad entrare in vigore sul terreno oggi, una volta approvata dai rispettivi governi in Israele e in. Nessuna delle due parti canta vittoria. Hezbollah, che 13 mesi fa ha aperto le ostilità in aperto sostegno verso Hamas dopo gli orrori del 7 ottobre, deve adesso spiegare ai cittadini libanesi per quale motivo – dopo aver trascinato il proprio Paese in un conflitto disastroso, con forti perdite umane ed immensi danni economici – abbia adesso deciso di farsi da parte e di abbandonare i palestinesi al loro destino.